Англия

Всего сутки Кристал Пэлас оставался без главного тренера. На смену Алану Пардью и его ужасной статистике пришел Сэм Аллардайс, у которого, как в легендарном рэп-хите, "есть 99 проблем, но статистика — точно не одна из них".

"Характер похож на дерево, а репутация на его тень. Мы заботимся о тени, хотя на самом деле следует думать о дереве". Неизвестно, знакомы ли Сэму Аллардайсу эти слова 16-го президента США Авраама Линкольна, но он совершенно точно с ними согласен. Ведь всего через два месяца после громкого скандала, стоившего ему "работы мечты" в сборной Англии, Биг Сэм без раздумий принял предложение о новой работе, не боясь "выйти из тени" и снова оказаться под прицелом у прессы, которая, собственно, и инициировала тот самый скандал, обернувшийся увольнением Аллардайса с поста менеджера Трех львов, а теперь готова в любой момент припомнить Сэму его проступок, особенно – если на посту главного тренера Кристал Пэлас у специалиста дела не заладятся.

Но чего у Аллардайса точно не отнять – так это "толстокожести" и иммунитета к критике. Он бы и в сборной Англии продолжал работать после вскрывшихся "фейковых" договоренностей с бизнесменами из Азии, предлагавших тренеру участие в темных трансферных делишках, да вот только в руководстве Футбольной Ассоциации оказались слишком добропорядочные люди, чтобы позволить Биг Сэму это. Однако теперь, вернувшись в клубный футбол, Аллардайс готов доказать, что с ним все в полном порядке и скандал на посту сборной его совершенно не надломил, наоборот – сделал более мотивированным и голодным до новых побед.

Председатель правления лондонского клуба Стив Пэриш, объявляя о подписании 2,5-летнего трудового соглашения с Аллардайсом, сказал, что клубу повезло в столь сжатые сроки найти менеджера такого калибра как Сэм, и в этих словах нет ни капли "показухи", присущей подобным заявлениям. В той ситуации, в которой оказались Орлы перед экватором сезона в АПЛ, выбор в пользу Биг Сэма действительно выглядит идеальным. Ведь что нужно сейчас Кристал Пэлас в первую очередь? Сохранить прописку в элитном дивизионе, наладив игру в обороне. И вот же удача – ни с тем, ни с другим у Аллардайса еще не возникало проблем в предыдущих клубах, а ведь, возглавив Пэлас, этот тренер стал первым специалистом, который поработает в Премьер-лиге с шестью разными коллективами! И ни одному из них Биг Сэм не позволил оказаться в Чемпионшипе, хотя, как минимум, в парочке случаев команда до прихода этого тренера была весьма близка к понижению в классе.

Футбол Аллардайса точно не назовешь словом "expansive" ("взрывной, яркий"), которое Стив Пэриш употребил, прощаясь с предшественником Биг Сэма Аланом Пардью. Футбол Аллардайса – скорее антоним к слову "expansive", но он всегда ценен одним важным качеством – команды Биг Сэма добывают результат. Ни в одном из пяти предыдущих клубов, в которых работал этот наставник, процент побед не был ниже 30-ти. Ни одна из команд, возглавляемых Аллардайсом, не имела пропасти в разнице забитых и пропущенных мячей – как правило, команды Сэма, не имея возможностей для голевых феерий у чужих ворот, делали все возможное, чтобы не допустить оных у собственных. Для Кристал Пэлас сейчас именно это важнее всего – найти баланс между приличным кадровым потенциалом в атаке, имеющимся у Орлов, и надежностью обороны, с которой у команды огромные проблемы. Аллардайс уже заявил, что знает, как этот баланс разыскать, и нет поводов не верить тренеру, который на подобных поисках собаку съел.

Важно и то, что у Пэлас в ближайшие два с половиной месяца будет весьма подходящий календарь для того, чтобы не только забыть о проблемах борьбы за выживание, но и замахнуться на место в первой десятке. До марта среди соперников Орлов лишь Арсенал представляет первую восьмерку АПЛ на данный момент, а вот остальные соперники занимают позиции с 9-й по 20-ю, и это должно стать отличным подспорьем для Биг Сэма и его планов по возвращению уверенности себе и своей новой команде. Наверняка Аллардайс получит средства на усиление состава в зимнее трансферное окно, и практически нет сомнений в том, что эти средства будут потрачены на игроков оборонительных амплуа. И если Сэм получит в свое распоряжение тех футболистов, которых хочет, можно не сомневаться в том, что вопрос сохранение прописки в АПЛ для Пэлас перестанет быть актуальным уже к весне.

Наверняка первые шаги Биг Сэма на новом месте будут сопровождаться повышенным вниманием со стороны прессы, а его трансферные решения не обойдутся без "подколов", связанных с той самой темной историей с трансферами игроков, права на которых принадлежат третьим лицам. Нельзя исключать новых попыток СМИ раскопать новые сенсации о делах Аллардайса за пределами стадиона. Но повторим то, с чего начинали этот материал – Биг Сэм человек, привыкший к критике, насмешкам и проискам журналистов, поэтому нет сомнений в том, что острые вопросы на пресс-конференциях и издевательские скандирования на трибунах в выездных матчах не выбьют его из колеи и не отвлекут от работы. Работы, которую Аллардайс всегда делал так, как считал нужным и при этом добивался результата, позволяющего не краснеть перед болельщиками.