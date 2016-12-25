Англия

Защитник Саутгемптона Вирджил ван Дейк заверил, что счастлив в нынешнем клубе, однако подлил масла в огонь трансферных слухов, добавив, что он желает выступать на высочайшем уровне.

Слухи приписывают интерес к 25-летнему ван Дейку со стороны Ливерпуля, Манчестер Сити и ПСЖ. Менеджер Святых Клод Пюэль уже заверил, что Вирджил никуда не уйдет этой зимой, однако это не остановило разговоры о возможном трансфере голландца.

"Все говорят, что когда тебе 25, то лучшие годы еще впереди. Но я наслаждаюсь каждым моментом того, что есть сейчас", — заявил ван Дейк The Times.

"Саутгемптон – очень хороший клуб для меня. Это отличное место и я счастлив находиться в этом клубе".

"У каждого игрока в мире есть амбиции, и я не исключение. Я желаю достичь максимума в своей карьере. Мне есть куда расти в каждом аспекте. Это потребует времени. А еще для этого мне нужны матчи на высочайшем уровне и за сборную".

"Суммы, которые упоминаются в связи со мной? Я не могу ничего с этим поделать, таков футбол в наши дни. Однако я не чувствую ни малейшего давления".

Нынешний контракт ван Дейка с Саутгемптоном действует до июня 2022 года.