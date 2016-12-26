Англия

Менеджер Борнмута Эдди Хау пообщался с прессой после поражения в 18-м туре АПЛ от Челси (0:3).

Вишни крупно проиграли Синим, позволив лондонцам добыть 12-ю победу кряду.

"Челси — выдающаяся команда, но мы неплохо выглядели в этой игре. Поражение — разочарование для нас", — начал Хау.

"Вы не можете быть довольны, когда уступили 0:3, но в матче работали некоторые элементы, которые мы наигрываем".

"Синие забили свой первый гол на ровном месте, без какого-либо периода давления на наши ворота. Второй гол после перерыва был решающим в этой встрече".

"Мы показали наше качество, но нам не везло. Вратарь соперника также показал хорошую игру. У них в команде есть очень классные футболисты, потому мы не могли удержать их на протяжении всего поединка", — резюмировал Хау.

После 18-ти туров Борнмут идет на 13-м месте.