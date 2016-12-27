Защитник Сток Сити Райан Шоукросс прокомментировал предстоящие матчи с Ливерпулем и Челси в рамках АПЛ.
Райан Шоукросс, ФК Сток Сити
27 декабря 2016, 12:30
"Мы хотим проверить свои силы против самых лучших игроков, и в течение недели нам будет предоставлена подобная возможность", — начал капитан Гончаров.
"Мы понимаем, что нам предстоят трудные матчи, так как на данный момент Ливерпуль и Челси — две лучшие команды в АПЛ".
"Мы знаем, что можем показать сильный футбол и добыть положительные результаты", — добавил Шоукросс.
Сток Сити сегодня в 19:45 сыграет в гостях с Ливерпулем, а 31 декабря — на выезде с Челси.