Англия

Защитник Сток Сити Райан Шоукросс прокомментировал предстоящие матчи с Ливерпулем и Челси в рамках АПЛ.

"Мы хотим проверить свои силы против самых лучших игроков, и в течение недели нам будет предоставлена подобная возможность", — начал капитан Гончаров.

"Мы понимаем, что нам предстоят трудные матчи, так как на данный момент Ливерпуль и Челси — две лучшие команды в АПЛ".

"Мы знаем, что можем показать сильный футбол и добыть положительные результаты", — добавил Шоукросс.

Сток Сити сегодня в 19:45 сыграет в гостях с Ливерпулем, а 31 декабря — на выезде с Челси.