Англия

Форвард Сток Сити Боян Кркич может покинуть Англию уже в январе.

В прошлом сезоне Боян был основным в Стоке и даже подписал в феврале контракт до 2020 года.

В текущем же сезоне он провел всего 8 матчей в чемпионате и забил 3 гола.

Английские СМИ даже начали писать, что у испанца испортились отношения с тренером Марком Хьюзом.

Хьюз же недавно поведал, что к нему приходили агенты Бояна и говорили, что их клиент хочет больше играть. Валлиец же сказал, что скоро Боян сможет себя проявить, ведь уезжает на Кубок Африки Диуф.

Marca сообщает, что Кркич готов покинуть Англию и вернуться в Испанию. В его услугах заинтересованы Валенсия и Реал Сосьедад.