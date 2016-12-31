Защитник французского ПСЖ Преснел Кимпембе попал в сферу интересов английского Саутгемптона.
Преснел Кимпембе, Maxppp
31 декабря 2016, 15:44
Стоит отметить, что 21-летний центрбек является воспитанником парижан, а его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.
По информации французского издания L’Équipe, Саугемптон уже сделал запрос в ПСЖ относительно потенциального трансфера Кимпембе.
За счет подписания француза Святые хотят подстраховаться на случай ухода из команды кого-то из основной пары центрбеков — голландца Вирджила Ван Дейка или португальца Жозе Фонте.
В то же время отмечается, что парижане, вряд ли, отпустят своего воспитанника, поскольку на него рассчитывает наставник команды Унаи Эмери.
В текущем сезоне Кимпембе отыграл за ПСЖ во всех турнирах 11 матчей.