Англия

Защитник французского ПСЖ Преснел Кимпембе попал в сферу интересов английского Саутгемптона.

Стоит отметить, что 21-летний центрбек является воспитанником парижан, а его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.

По информации французского издания L’Équipe, Саугемптон уже сделал запрос в ПСЖ относительно потенциального трансфера Кимпембе.

За счет подписания француза Святые хотят подстраховаться на случай ухода из команды кого-то из основной пары центрбеков — голландца Вирджила Ван Дейка или португальца Жозе Фонте.

В то же время отмечается, что парижане, вряд ли, отпустят своего воспитанника, поскольку на него рассчитывает наставник команды Унаи Эмери.

В текущем сезоне Кимпембе отыграл за ПСЖ во всех турнирах 11 матчей.