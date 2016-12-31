Англия

Благодаря единственному мячу в исполнении Жоржиньо Вейналдума, забитому в начале поединка, Мерсисайдцы сумели в конечном итоге добыть тяжелейшую викторию над Горожанами (1:0).

В центральном поединке 19-го тура чемпионата Англии, Ливерпуль встретился с Манчестер Сити. Обе команды подходили к очному противостоянию в ранге соседей по турнирной таблице — в активе подопечных Клоппа было 40 набранных баллов, и как итог — вторая позиция в таблице. Горожане, в свою очередь, располагались на ступень ниже, имея при этом 39 зачетных баллов.

Единственный мяч в игре был произведен на восьмой минуте отчетной встречи — Вейналдум удачно замкнул головой подачу с левого края от Милнера. В целом, Мерсисайдцы активно провели первые 45 минут игры, чего нельзя было сказать о второй половине матча — Ман Сити полностью переигрывал оппонента, в то время, как Ливерпуль просто не знал, что делать с мячом... Поочередные контрвыпады хозяев поля зачастую завершались глупыми действиями игроков атаки, а комбинационная игра Красных в один момент просто испарилась в облаках! Гости изо всех сил старались оказывать давление на соперника. однако неточные удары в исполнении Силвы и Агуэро цели так и не достигли.

1:0 — минимальная, но очень важная победа Ливерпуля в контексте борьбы за место в Лиге Чемпионов, а также возможной погони за, демонстрирующим прекрасных ход, лондонским Челси. То ли еще будет...

Football.ua

Ливерпуль — Манчестер Сити 1:0

Гол: Вейналдум, 8

Ливерпуль: Миньоле — Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер — Джан, Хендерсон (Ориги, 64), Вейналдум – Мане (Лейва, 89), Лаллана, Фирмино

Манчестер Сити: Браво – Сабалета (Навас, 86), Отаменди, Стоунз, Коларов — Фернандиньо, Туре (Ихеаначо, 88) — Стерлинг, Силва, де Брайне — Агуэро

Предупреждения: Клаван, Джан – Отаменди