Англия

Вратарь Торино Джо Харт, который принадлежит Ман Сити, не интересен Ливерпулю.

С приходом Хосепа Гвардиолы на пост менеджера Горожан Джо Харт перестал быть основным вратарем и ушел в аренду в Торино.

Судя по всему, по возвращению в Ман Сити английский вратарь по-прежнему не будет нужен испанскому наставнику, потому кипер будет искать новый клуб.

В последнее время появилась информация о том, что Харт может перейти в Ливерпулю. У Красных на вратарской позиции есть Кариус и Миньоле, которые не впечатляют надежностью.

Тем не менее, по данным Sky Sports, Ливерпуль не ставит цели подписать Харта ни зимой, ни летом.

В нынешнем сезоне 29-летний вратарь сыграл 17 матчей, пропустил 23 мяча и отстоял на ноль в пяти встречах.