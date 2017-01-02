Благодаря голам Клиши и Агуэро во втором тайме подопечным Гвардиолы удалось без удаленного Фернандиньо обыграть на своем поле Бернли.
фото getty images
02 января 2017, 18:57
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Манчестер Сити - Бернли 2:1
Голы: Клиши, 58, Агуэро, 62 — Ми, 70
Манчестер Сити: Браво — Санья, Отаменди, Коларов, Клиши — Яя Туре, Фернандиньо — Навас (Силва, 46), Де Брайне, Стерлинг (Стоунз, 89) — Ихеаначо (Агуэро, 46)
Бернли: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Бойд, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Арфилд (Бэмфорд, 88) — Барнс (Воукс, 69), Грэй
Предупреждения: Туре, Санья, Коларов, Силва — Кин, Грэй
Удаление: Фернадиньо, 32