Англия

Полузащитник Эвертона Том Клеверли может отправиться в аренду в Ньюкасл.

Клеверли перешел в Эвертон из МЮ в 2015 году в качестве свободного агента.

Тому не удается стать твердым игроком стартового состава Эвертона в нынешнем сезоне при Рональде Кумане. Он лишь 4 раза выходил в основе на матчи Премьер-лиги.

ESPN со ссылкой на свои источники сообщает, что Ньюкасл желает воспользоваться ситуацией. Сороки намерены арендовать Тома до конца сезона с правом последующего выкупа.

Сообщается, что менеджер Ньюкасла Рафаэль Бенитес уверен, что Клеверли сумеет придать креативности полузащите Сорок.

На данный момент Ньюкасл возглавляет турнирную таблицу в Чемпионшипе.