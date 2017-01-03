Англия

Полузащитник Генка Уилфрид Ндиди в шаге от трансфера в Лестер.

Sky Sports информирует о том, что Лисы близки к закрытию сделки по переходу 20-летнего хавбека. Ранее сообщалось, что трансфер обойдется чемпиону Англии в сумму, которая может достичь 15-ти миллионов фунтов.

Остается последняя загвоздка, которая пока не позволяет объявить о трансфере — футболист пока не получил разрешения на работу в Англии.

В нынешнем сезоне нигериец сыграл 34 матча, забил три мяча. За национальную команду хавбек провел шесть встреч.