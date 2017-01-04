Англия

Борнмут не согласен с правомерностью удаления защитника команды Саймона Фрэнсиса во вчерашнем матче с Арсеналом (3:3).

Вчера Борнмут в родных стенах сыграл вничью с Арсеналом. По ходу матча хозяева выигрывали со счетом 3:0, однако Канонирам удалось переломить ход встречи и вырвать ничью.

На 82-й минуте при счете 3:2 в пользу Борнмута Майкл Оливер показал прямую красную карточку защитнику хозяев поля Саймону Фрэнсису за фол против Аарона Рэмси.

Как сообщает Sky Sports, Борнмут категорически не согласен с решением арбитра и в ближайшее время подаст апелляцию.

Если наказание останется в силе, то Фрэнсис пропустит поединок против Миллуолл в Кубке Англии и матчи с Халл Сити и Уотфордом в АПЛ.

В текущем сезоне Фрэнсис провел за свою команду все 20 матчей в АПЛ и сделал 1 ассист.