Англия

Защитник Канониров Пер Мертезакер продолжил сотрудничество с лондонским клубом.

Согласно обновленному контракту 32-летний центрбек будет выступать за Арсенал до конца следующего сезона.

Напомним, что Мертезакер выступает в команде Арсена Венгера с лета 2011 года, проведя с тех пор 207 матчей во всех турнирах и забив 8 голов.

"У нас был подобный вариант (опция продление контракта с немцем, — прим.) и мы решили этим воспользоваться. В данной ситуации не было даже переговоров", — прокомментировал ситуацию мсье Арсен.

В текущей кампании Мертезакер ни разу не выходил на поле, так как перед началом сезона получил серьезную травму колена.