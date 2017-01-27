Англия

В интервью Sport HQ звездный полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба рассказал о работе с новым тренером, отношениях внутри команды и чемпионских перспективах МЮ.

— Прежде всего, расскажи, как тебе живется в Манчестер после возвращения? Как бы ты это описал — все в этом клубе так же радостно, как и раньше?

— Жизнь хороша. Я наслаждаюсь каждой минутой, каждой секундой, проведенной здесь, — сплошные радости.

— Все так, как ты и ожидал?

— Ну я же здесь уже бывал. Погода-то не изменилась. Да и в остальном — все в порядке.

— Зато клуб немного изменился, неправда ли?

— Есть небольшие изменения в инфраструктуре, но ничего особенного. После моего переезда в Италию команду покинуло три тренера — вот, в принципе, и все перемены.

— Имеет ли значение то, что ты уже хорошо знаком с городом, это как-то помогает? Ведь многим другим игрокам требуется немало времени на адаптацию, а ты был готов прямо с дороги.

— Я же ведь хорошо знал не только город, но и своих товарищей по команде — это были для меня уже совсем не чужие люди. А со знакомыми и чувствуешь себя комфортнее. Они тоже меня знали, так что всем было проще.

— А на футбольном поле тебе тоже было комфортно? Легко ли было вписаться в новую команду и сработаться с новым тренером?

— Ну конечно, я же об этом и говорю. Хотя когда переезжаешь в другую страну, в другую лигу, какое-то время приходиться уделить на адаптацию в любом случае. Но мы как команда становимся все сильнее и сильнее, лучше понимаем друг друга, доводим некоторые вещи до автоматизма. Думаю, сейчас мы все чувствуем себя куда лучше, чем на старте сезона.

— Вы говорите о переходе в другую лигу — а в чем же главные отличия итальянского и английского чемпионатов? Мы-то видели Серию А по телевизору, но вы ведь там играли и прочувствовали все на собственной шкуре.

— В Италии мы куда больше внимания уделяли тактике. Итальянцы в этом плане лучшие: тактика — это их специализация. Я бы сказал, что они меньше атакуют и больше защищаются, поэтому могут меньше забить, зато при этом не пропустить вообще ничего.

— Значит, Премьер-лига немного более открыта. Вам подходит такой стиль игры?

— Конечно. Это именно то, что мне нужно, поэтому я сюда и переехал. Но и там, и там играть очень интересно. Я считаю, что каждому полузащитнику, а тем более защитнику, мягко говоря, не помешает некоторое время провести в Серии А и подтянуть тактический аспект игры. Тактика важна в любом чемпионате, везде нужно уметь защищаться, а итальянская Серия А для этого — идеальный вариант.

— А что насчет Жозе Моуриньо — тактического маэстро? Вам нравится работать под его руководством? Какую роль он играет в вашем развитии?

— Он и сам совсем недавно сменил клуб. Первые два месяца у него ушли только на адаптацию, и теперь с каждым матчем мы играем лучше, ближе его узнаем, больше понимаем — мне очень комфортно уживаться в команде с его стилем игры, мне нравится его манера говорить с игроками.

— Он очень сильно поддерживает лично вас, не так ли? Еще с первого дня Моуриньо четко дал понять, что хочет сделать вас своим приоритетным трансфером.

— Если честно, мы с ним разговаривали лично с самого начала. И с тех пор я чувствую себя в команде очень уверено. Я сказал, что уже умею играть, что хотел бы делать то, что я сам хочу, чтобы у меня была свобода на футбольном поле. А он в ответ: "Просто выходи на поле, играй и получай удовольствие". Вот и все. Это все, что мне нужно было услышать от своего нового тренера.

— Разве это не мечта любого игрока?

— Услышать совет от тренера, поговорить с ним — это всегда полезно. Это дает очень важное чувство, что он всегда рядом, что он поможет, если будет нужно. Мы с ним присоединились к Манчестеру практически одновременно, и со мной он поговорил в первую очередь: "Ни о чем не волнуйся, если что-то нужно — обращайся; а еще никого не слушай, просто сосредоточься на футбольном поле и получай удовольствие". Этим я и занимаюсь.

— И вы довольны уровнем своих выступлений с августа?

— Я же говорю, что чувствую себя хорошо. Может быть, немного времени ушло на адаптацию. Но за несколько месяцев ситуация наладилась, и все теперь намного увереннее.

— Тот первый гол в ворота Лестера — он вам помог?

— Понимаете, у меня и до этого было так много голевых моментов, и даже если я нечасто забиваю, шансы все равно всегда есть. Я был очень рад этому голу. Он немного снял груз с моих плеч — забить-то хочет каждый, особенно если есть много нереализованных моментов. Но главное — это результат, и я рад, что мы тогда выиграли.

— Если говорить о тактике Жозе Моуриньо, то у него для вас есть две или три разные роли в команде. Какую вы предпочитаете, какая вам лучше всего подходит?

— Главное — это команда. Где бы я ни играл, всегда буду выкладываться на полную. Сам в центре поля, с напарником, с двумя напарниками — в любом случае буду стараться изо всех сил. Возможно, мне было бы комфортнее играть с двумя партнерами в центре поля, потому что тогда у меня появляется возможность побольше ходить вперед. Как бы там ни было, меня все устраивает, проблем с позицией на поле нет.

— Даже сразу после своего переезда вы вовсе не выглядели, как человек, испытывающий хоть какое-либо давление. При всем том, что люди говорят о вашей цене, вас рекордная сумма трансфера совершенно не волнует.

— А с чего бы это должно было меня волновать? Я счастливый человек — играю за Манчестер Юнайтед. Для меня это чудесная возможность поиграть в Премьер-лиге, завоевывать титулы. Так что у меня все хорошо.

— Что скажете о великолепном стадионе МЮ и об огромном количестве фанатов МЮ по всему миру?

— Здесь хорошо развита клубная культура. Сэр Бобби Чарльтон приходит на каждый матч: посмотреть игру, увидеться с персоналом. Руководство тоже ходит на стадион — это как большая семья. Когда надеваешь футболку Ман Юнайтед нужно гордиться этим и всегда стараться на поле изо всех сил.

— К стати, о знаменитостях: какие у вас отношения со Златаном Ибрахимовичем? Иногда на поле у вас устанавливается практически телепатическая связь.

— Я люблю говорить о Златане, это один из самых смешных и веселых футболистов, с которыми я играл.

— Почему?

— Просто он шутник, веселый парень, постоянно шутит. Это за пределами поля; ну а во время игры он делится опытом, подталкивает вперед, советует что-то, когда это необходимо. Такой человек сейчас и нужен команде — лидер, настоящий лидер на футбольном поле.

— Он для молодых игроков Манчестер Юнайтед практически как отец?

— Ну да. Только не говорите Златану, это ему вряд ли понравится — но он же самый старый в команде (смеется).

— Ну он может и сам посмотреть это интервью.

— Поэтому он для всех нас как старший брат. Самый опытный, много где поиграл и всегда может помочь советом.

— То есть Златан так же важен за пределами поля, как и во время матчей?

— Да, именно такие люди нам и нужны — Златан, Каррик, даже Руни. Ты к ним прислушиваешься, хотя бы просто потому что у них за плечами огромнейший опыт.

— А на поле у вас двоих впечатляющая взаимосвязь: если не ошибаюсь, в этом сезоне вы уже отдали четыре голевые передачи на Златана.

— Он должен был забивать больше (смеется). Я часто играю на него, потому что он полноценный бомбардир: может подержать мяч, а может вырваться в свободную зону. Но нужно играть и с другими футболистами. Вот, к примеру, Каррик и Эррера — мы понимаем друг друга с полуслова, автоматически. Я знаю, что если получу мяч в такой-то точке, кто-то из них откроется в таком-то месте — ну и все такое.

— Серия из девяти побед (до ничьей с Ливерпулем) — неплохое тому подтверждение. Команда набрала ход?

— Как бы там ни было, мы хотим выиграть чемпионат. Вот и все, что нас интересует. Чтобы выиграть чемпионат, нужно побеждать, от матча к матчу. И можно побеждать много раз, но без чемпионства это теряет смысл. Да хоть двадцать побед подряд — это хорошо, это останется в истории, но, в конце концов, все хотят выиграть не матч, а чемпионат.

— Вы считаете, что у Манчестер Юнайтед все еще есть шансы на победу в лиге?

— Я всегда верю. Мы не так уж сильно отстаем. Да, Челси сейчас на первом месте, но это Премьер-лига, здесь никогда не знаешь, чего ожидать. Нужно просто продолжать бороться и верить. Да, я считаю, что мы все еще можем победить.

— Даже несмотря на то, что на вершине таблицы сейчас располагается Челси, самым принципиальным соперником МЮ всегда оставался Ливерпуль. В этом году мерсисайдцы наконец-то могут достойно побороться за чемпионство. Соответственно, противостояния Манчестера и Ливерпуля стали куда интереснее, не так ли?

— Да, это противостояние с огромной историей, большое дерби. Как по мне, так матчи с Ливерпулем даже важнее, чем матчи с Манчестер Сити. Атмосфера накаляется сильнее, чувствуется глубже — и это хорошо. Именно ради таких матчей мы и играем в футбол, благодаря им мы получаем от футбола удовольствие. В таких встречах нужно быть предельно мотивированным, в матчах такого уровня — как с Ман Сити, с Ливерпулем — всегда хочется взять три очка. Ведь три очка в матче против Сток Сити или же любой другой команды в чемпионате — это хорошо. Но намного лучше — те же очки, добытые в матче принципиальным соперником. В дерби побеждать вкуснее.

— Если говорить о самом городе Манчестере, то нравится ли вам жить здесь после возвращения?

— Я привык наслаждаться жизнью. Мне очень повезло — я играю в футбол за Манчестер Юнайтед, делаю то, что мне нравится, слушаю музыку, танцую, живу в свое удовольствие. И так всегда.

— Мы видели, как вы танцуете. Танцы — это важная составляющая вашей жизни?

— Ну да, куда же без танцев. И без музыки. Это все, что я делаю: иду домой, ставлю музыку, иногда зависаю с друзьями, играю в FIFA и тому подобное.

— А какая музыка нравится вам больше всего?

— Да любая: африканская, американская, французская, рэп, R'n'B — все, что угодно.

— А как обстоят дела в раздевалке? У кого есть право выбирать музыку для всей команды?

— Первый диджей, это, несомненно, Эшли Янг...

— Но вы не сильно отстаете...

— Да, и он об этом знает.

— А кто тогда танцует лучше всех?

— Самый лучший танцор... Об этом лучше спросить у моих товарищей по команде — они вам сразу ответят.

— И ответ будет: "Поль Погба"?

— Скорее всего (смеется).

— Стоит ли ожидать новую стрижку к следующему матчу?

— Кто знает. Может быть, да, а может быть, и нет. Если я и делаю стрижку, то только потому, что она мне нравится.

Sport HQ