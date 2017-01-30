Англия

Крайний оборонец Сандерленда Патрик ван Аанхолт сегодня поставил подпись под личным контрактом с Орлами, рассчитанным на четыре с половиной года.

Как информирует официальный сайт Кристал Пэлас, коллектив из Лондона сегодня окончательно оформил переход оборонца Черных котов Патрика ван Аанхолта в свои редуты.

По информации пресс-службы Орлов, за трансфер лондонцы заплатили Сандерленду около 14 миллионов фунтов, а сам футболист поставил подпись под личным контрактом, который рассчитан на 4,5 сезона.

Данное подписание прокомментировал наставник Кристал Пэлас Сэм Аллардайс.

"Я рад, что Патрик наконец-то присоединился к нам. Он определенно добавит темп и энергию в нашу игру. В его распоряжении имеются сильные оборонительные качества, а также возможность хорошо подключаться к атакам".

26-летний футболист перебрался в стан Черных котов летом 2014 года, перейдя из другой лондонской команды Челси. За время, проведенное в составе Сандерленда, игрок наиграл 88 встреч.

В текущем сезоне уже экс-защитник Сандерленда провел за свою бывшую команду 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.