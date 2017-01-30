Англия

Лисы отвергли еще одно предложение Черных котов относительно возможной покупки аргентинского форварда Леонардо Ульоа.

Вчера стало известно, о том, что действующий чемпион Англии отклонил предложение Сандерленда по Ульоа в размере трех миллионов фунтов.

Предполагалось, что Черные коты раздумывают над возможностью увеличения суммы трансфера с 3 до 5 миллионов, однако, как выяснилось позднее, Сандерленд решил поднять сумму возможного выкупа контракта игрока до семи миллионов фунтов.

По сообщениям Press Association, даже такой суммы оказалось для Лестера недостаточным аргументом, дабы отпустить своего форварда в расположение последнего коллектива английской Премьер-лиги.

Будет ли руководство Черных котов и дальше предпринимать попытки подписать аргентинского нападающего — неизвестно.

В текущем сезоне Ульоа провел за Лестер 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол.