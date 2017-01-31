Англия

22:00, Ливерпуль, Анфилд Роуд. Арбитр — Крэйг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Когда Красные по делу переиграли Челси в сентябрьском поединке первого круга на Стэмфорд Бридж (2:1), то вряд ли кто-то мог подумать, что после 22-х туров Синие будут опережать команду Клоппа на целых 10 очков и безраздельно лидировать, подойдя ко второй в сезоне очной встрече в качестве фаворита.

В столь серьезном отставании немцу вряд ли стоит винить кого-либо кроме самого себя, ведь ни для кого не секрет, что практически в каждом матче текущей кампании Красные пробегали больше, чем их соперники, поэтому, похоже, банально выдохлись. Как результат – в 8-ми матчах января Ливерпуль лишь раз победил, да и то в кубковом матче со скромным Плимутом.

На фоне своего сегодняшнего соперника Челси выглядит образцом благополучия. Синие будто бы и не заметили поражение от Тоттенхэма (0:2), вновь выйдя на тропу успехов. Четыре кряду победы во всех турнирах с разницей мячей 13:1 укрепили лидерство команды Конте в Премьер-лиге и позволили пробиться в 5-й раунд Кубка Англии.

Одной из причин столь впечатляющих результатов Челси является отсутствие кадровых проблем. Так, к поединку с Красными лондонцы подходят без единой потери. А вот Ливерпуль не может похвастаться подобным. Да, пусть все важные игроки мерсисайдцев в строю, но далеко не всех из них пребывают в оптимальной форме.

Только вчера вернулся из Африки Мане и решение об его готовности сыграть с первых минут Клоппу придется принять на основании лишь одной тренировки. Клайн еще испытывает боль в ребрах, из-за чего и вовсе может пропустить встречу, а Коутиньо по-прежнему далек от своих лучших кондиций.

При этом у Красных нет права на ошибку – поражение значительно уменьшит их шансы на чемпионство, учитывая форму Челси и некоторых других оппонентов. В данной ситуации многие менеджеры действовали бы осторожно, держа в уме ничью, но Клопп вполне может пойти на риск и сыграть с лондонцами в открытый в футбол. Что же касается Синих, то они наверняка отдадут инициативу сопернику и постараются наказать его за ошибки, которые в обороне Ливерпуля являются достаточно распространенным явлением.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Ловрен, Милнер – Лаллана, Хендерсон, Вейналдум – Мане, Фирмино, Коутиньо

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес, Канте, Матич, Алонсо – Педро, Диего Коста, Азар

Не сыграют: Ингз, Груйич, Эджария, Сахо (все – Ливерпуль)

Под вопросом: Клайн (Ливерпуль)

Слова

Юрген Клопп, менеджер Ливерпуля:

"Я ничего не хочу говорить о позиции Челси. У нас есть лишь одна задача — отдать все силы, чтобы набрать три очка. Я до сих пор верю в своих игроков, несмотря на три проигранных встречи кряду. На нашей подготовке данные проигрыши не скажутся, только вот общее настроение в коллективе, несомненно, ухудшилось".

Антонио Конте, менеджер Челси:

"Я хочу, чтобы мои подопечные сражались и побеждали в каждом матче. Обе команды хотят выиграть, поэтому поединок может получиться открытым. Ливерпуль — очень качественная команда, которая, несомненно, будет претендовать на место в зоне Лиги Чемпионов. Очень трудно объяснить их серию из трех поражений кряду. Я тщательно просматривал эти игры, и считаю, что Красным просто не повезло".

Интересные факты:

- Челси не проигрывал во время 4-х предыдущих визитов на Анфилд в рамках АПЛ, добыв 2 победы;

- Среди игроков, которые провели более 20-ти поединков в Премьер-лиге, Диего Коста имеет лучшее отношение количества матчей к забитым мячам (55,4% или 41 гол в 74-х встречах);

- Юрген Клопп потерпел три подряд домашних поражения в качестве менеджера впервые с 2007 года.

прогноз 2:2

Алексей Ледовской, Football.ua