Вингер Джордан Айю стал игроком Лебедей, а защитник Нил Тейлор пополнил ряды Вилланов.
Нил Тейлор, Twitter
01 февраля 2017, 00:36
25-летний ганец подписал контракт с валлийцами до лета 2020 года.
Напомним, что Айю перебрался в Астон Виллу летом 2015 года за 12 миллионов евро. С тех пор на его счету 58 матчей во всех турнирах, 10 забитых мячей и 5 ассистов.
Что касается Тейлора, то он подписал контракт с Вилланами до конца сезона 2020/21.
В текущем сезоне он провел 11 матчей в АПЛ и 2 поединка в Кубке Лиги.