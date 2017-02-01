Англия

Вингер Джордан Айю стал игроком Лебедей, а защитник Нил Тейлор пополнил ряды Вилланов.

25-летний ганец подписал контракт с валлийцами до лета 2020 года.

Напомним, что Айю перебрался в Астон Виллу летом 2015 года за 12 миллионов евро. С тех пор на его счету 58 матчей во всех турнирах, 10 забитых мячей и 5 ассистов.

Что касается Тейлора, то он подписал контракт с Вилланами до конца сезона 2020/21.

В текущем сезоне он провел 11 матчей в АПЛ и 2 поединка в Кубке Лиги.