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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Тоттенгем прийматиме Арсенал.

На думку букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети: звитяга "канонірів" оцінюється показником 1.82, тоді як на перемогу "шпор" пропонується коефіцієнт 4.50. Нічийний результат оцінюється показником 4.30.

У першому колі команди не зуміли виявити сильнішого, двічі обмінявшись голами (2:2).

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути варіант "Перемога Арсеналу та обидві команди заб'ють" із коефіцієнтом 2.97.

Більш безпечний сценарій — "Арсенал не програє і тотал більше 2.5" із коефіцієнтом 1.88.

На варіант "Азіатська фора Арсенал (-0.75)" пропонується показник 1.95.

Матч Тоттенгем — Арсенал відбудеться у неділю, 28 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 16:00.