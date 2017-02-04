Состоялись пять матчей в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.
Кристал Пэлас — Сандерленд 0:4
Голы: Коне, 10, Ндонг, 43, Дефо, 45+1, 45+3
Кристал Пэлас: Хеннесси — Томкинс, Дилэйни (Таунсенд, 46), Данн — Уорд, Кабайе (Ледли, 27), Макартур (Реми, 62), ван Аанхолт — Заха, Панчеон — Бентеке
Сандерленд: Манноне — Коне, О'Ши (Лескотт, 57), Денайер — Джонс, Ндонг, Родвелл (Гибсон, 52), Овьедо — Ларссон, Янузай (Пиенаар, 78) — Дефо
Предупреждения: Уорд, Панчеон, Заха — Коне, Ларссон, Янузай
Эвертон — Борнмут 6:3
Голы: Лукаку, 1, 29, 83, 84, Маккарти, 23, Баркли, 90+4 — Кинг, 59, 70, Артер, 90
Эвертон: Роблес — Коулмэн, Уильямс, Фунес-Мори, Бэйнс — Маккарти (Дэвис, 61), Барри (Холгейт, 80), Шнейдерлен — Баркли — Лукман (Миральяс, 71), Лукаку
Борнмут: Боруц — Фрэнсис (Б.Смит, 46), Кук, Мингс — Пью (Афобе, 83), Артер, Серман, Гослинг (Айб, 46), Фрейзер — Уилшир — Кинг
Предупреждения: Роблес, Шнейдерлен, Дэвис — Артер
Саутгемптон — Вест Хэм 1:3
Голы: Габбьядини, 12 — Кэрролл, 14, Обьянг, 44, Нобл, 52
Саутгемптон: Форстер — Соарес, Стивенс, Йосида, Бертранд — Дэвис, Ромеу, Уорд-Праус — Буфал (Лонг, 63) — Родригес (Редмонд, 46), Габбьядини
Вест Хэм: Рандольф — Рид, Фонте, Куяте (Коллинз, 71) — Антонио, Нобл, Обьянг, Крессвелл — Фегули (Кальери, 90+1), Снодграсс — Кэрролл (Лансини, 56)
Предупреждения: Крессвелл, Рид
Уотфрод — Бернли 2:1
Голы: Дини, 10, Ньянг, 45+2 — Барнс, 78 (с пенальти)
Уотфорд: Гомес — Кэткарт, Кабул, Предль, Холебас — Капу, Берами (Дукуре, 65), Клеверли — Ньянг (Саксэсс, 81), Дини, Сарате (Янмаат, 87)
Бернли: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Бойд (Воукс, 86), Бартон, Хендрик, Арфилд (Вествуд, 77) — Барнс, Грэй (Брэди, 55)
Предупреждения: Предль, Холебас, Кэткарт, Капу, Ньянг
Удаления: Хендрик, 6
Вест Бромвич — Сток 1:0
Голы: Моррисон, 6
Вест Бромвич: Фостер — Ньом, Доусон, Маколи, Брант — Ливермор, Флетчер — Филлипс (Робсон-Кану, 87), Моррисон (Филд, 89), Чадли (Макклин, 66) — Рондон
Сток: Грант — Бардсли, Шоукросс, Инди, Питерс — Уилан, Адам (Диуф, 58) — Афеллай (Нгой, 69), Аллен, Арнаутович — Крауч (Бераино, 58)
Предупреждения: Фостер, Филлпс — Инди, Арнаутович