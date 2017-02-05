Англия

Дэвид Бекхэм был весьма недоволен предположениям, что он помогал UNICEF лишь ради того, чтобы получить звание рыцаря в Великобритании.

В пятницу был опубликован материал, который говорит о том, что Бекхэм помогал благотворительной организации UNICEF ради возможного получения титула рыцаря. При этом Дэвид якобы был очень зол, когда не получил вожделенное звание.

"Эта история основана на устаревших материалах, вырванных из контекста частной переписки, которая была взломана хакерами", — гласит заявление представителей Бекхэма.

"Между Бекхэмом и UNICEF налажено тесное сотрудничество в деле поддержки детей вот уже более 15 лет. Фонд Дэвида Бекхэма собрал миллионы фунтов и помог миллионам незащищенных детей во всем мире".

"До учреждения фонда Дэвид годами поддерживал UNICEF и другие благотворительные организации. Среди прочего, он пожертвовал всю свою зарплату в ПСЖ на благотворительность. Дэвид и UNICEF по праву гордятся своим сотрудничеством. Факты говорят сами за себя".

Бекхэм является послом Доброй воли UNICEF с 2005 года.