Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте признался, что существенно повышал голос на нападающего Диего Косту в прошлом месяце, однако сейчас между ними царит полное взаимопонимание.

В прошлом месяце Коста попытался устроить бунт, так как Тяньцзинь Сунцзян предлагал ему невероятно привлекательный контракт, а Челси отказался увеличить зарплату вдвое.

Однако в конце концов испанец смирился и теперь вновь является лидером атак Синих.

"Я был очень честен с Диего. Я кричал на Косту и он меня понял. Сейчас все прекрасно", — заверил Конте в интервью Sky Italia.

Сейчас Челси лидирует в чемпионате Англии с 9-очковым отрывом от Тоттенхэма, что вовсе не казалось вероятным в начале сезона.

"У меня есть слепая вера в то, что я делаю, — объясняет Конте. – Мы выиграли первых 3 матча, однако мне не нравились выступления команды".

"Было сложное время, но не трагическое. В прошлом сезоне у Челси был практически тот же состав. Нельзя из гадких утенков сразу же стать прекрасными лебедями. В конце концов мы нашли необходимый баланс. Безоговорочная вера в мои идеи помогла".

В следующем туре Аристократы сразятся с Бернли.