Англия

Уругвайский защитник Мартин Касерес может присоединиться к Саутгемптону.

Касерес находится сейчас в статусе свободного агента – его контракт с Ювентусом завершился еще летом.

Контракты с Фиорентиной и Трабзонспором не были подписаны из-за того, что переговоры сорвались на этапе прохождения медосмотра.

6 месяцев без клуба не сделали Касереса неразборчивым в предложениях и скромным в финансовых аппетитах – Мартин мог перейти в Милан, однако все закончилось лишь медосмотром в стане Дьяволов. Сообщается, что уругваец желает заработать за 6 месяцев 1,5 млн евро, в то время, как Милан был готов расстаться максимум с 700 тысячами, и то – лишь в случае успешных выступлений футболиста.

Sky Sport Italia сообщает, что сейчас игрок проходит медосмотр в Саутгемптоне. Мартин может заполнить в стане Святых нишу, которая стала свободной после ухода в Вест Хэм португальца Жозе Фонте.

Еще одним клубом, который интересовался Касересом, является Сандерленд, однако Черным Котам не удалось ввязаться в борьбу за защитника.