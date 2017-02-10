Англия

Наставник Суонси Пол Клемент стал лучшим менеджером в Премьер-лиге по итогам прошлого месяца.

В январе Лебеди под руководством 44-летнего англичанина сумел добыть 3 победы в 5-ти матчах чемпионата, одолев Кристал Пэлас (2:1), Ливерпуль (3:2) и Саутгемптон (2:1).

Также Суонси лишь в компенсированное время уступил Ман Сити (1:2) в гостях и проиграл Арсеналу (0:4).

Для Клемента, который только 3 января возглавил валлийцев, это первая подобная награда в тренерской карьере.

Благодаря победам Лебеди покинули зону вылета и по итогам 24-х туров в АПЛ расположились на 17-й строчке в турнирной таблице.