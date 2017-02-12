Англия

Менеджер Уотфорда Вальтер Маццарри поделился впечатлениями после поражения своей команды в игре с Манчестер Юнайтед (0:2).

"Наша цель — бороться в каждом оставшемся матче и стараться улучшить свою игру. Мы должны все вместе расти как команда", — заявил итальянец.

"Если бы мы не допустили ошибку в моменте со вторым голом Манчестер Юнайтед, то, возможно, могли добыть ничью".

"Я считаю, что мы показали неплохую командную игру, создав много моментов в первом тайме, а во втором продемонстрировали свой уровень".

"Я разочарован только тем, что моменты, которые создал Юнайтед, случились из-за наших ошибок", — резюмировал Маццарри.

После 25-ти туров в АПЛ Шершни набрали 30 очков и расположились на 12-й позиции.