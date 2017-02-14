Англия

Капитан Лестера защитник Уэс Морган заявил, что команде пора начать побеждать, чтобы исправить турнирное положение.

Поражение от Суонси 0:2 привело к тому, что Лестер опустился на 17-е место, опережая зону вылета лишь на 1 пункт.

"Нашу позицию не назвать хорошей. Нужно быть реалистами. Стоит изменить ситуацию, и чем раньше, тем лучше. Нельзя жить прошлым", — заявил Морган.

"Мы проиграл Суонси, и это плохо. Но есть еще очки, которые можно добыть, так что нужно начать побеждать".

"Мы много разговаривали, стараемся поднять командный дух и выбраться из этой ямы".

В субботу Лисы сыграют в 5 раунде Кубка Англии против Милуолла. Чемпионат для Лестера возобновится игрой против Ливерпуля.