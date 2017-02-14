Англия

Полузащитник Борнмута Гарри Артер поблагодарил менеджера Ман Сити Хосепа Гвардиолу за слова поддержки в адрес его семьи.

Напомним, что около года назад в семье 27-летнего ирландца случилась трагедия — его невеста Рейчел родила мертвого ребенка.

После вчерашнего матча между Борнмутом и Ман Сити Гвардиола обратился с Артеру, пожелав ему и его жене всего наилучшего в предстоящих родах.

"Пеп выразил свои лучшие пожелания, что было невероятно трогательно. Гвардиола вызывает у меня очень большое уважение", — заявил хавбек Вишен.

"Я наблюдал за его Барселоной, а теперь — за Горожанами. Для меня Пеп — лучший тренер в мире. Не думаю, что кто-то может сравниться с ним", — добавил Артер.