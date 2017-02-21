Англия

Лестер недоволен поведением фанатов Миллуолла, которые "оскорбляли, провоцировали и запугивали" игроков, тренерский штаб и болельщиков Лис.

В субботу Лестер в Кубке Англии проиграл представителю 3-го дивизиона – Миллуоллу (0:1). Во время матча полиции пришлось вмешаться, чтобы защитить болельщиков Лестера от фанатов Миллуола.

"После численных жалоб, связанных с постоянными оскорблениями, провокациями и запугиваниями наших игроков, тренерского штаба и болельщиков… мы подали жалобу в Футбольную ассоциацию. Ожидаем ее ответ", — заявил представитель клуба в интервью BBC.

"Нас уведомили об этом только сегодня. Мы крайне разочарованы действиями Лестера, ведь для таких случаев существует официальный протокол. Мы не понимаем, почему вопрос не был затронут в день матча", — ответил Миллуолл.

После 25 туров в активе Лестера лишь 21 пункт. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь на 1 пункт.