Англия

Как бы ни было по-человечески жаль Клаудио Раньери, но руководство Лестера поступило абсолютно правильно, отправив итальянца в отставку.

По ходу прошлого сезона почти весь футбольный мир переживал за Лестер, восхищался великолепными Нголо Канте, Риядом Марезом и Джейми Варди. Про последнего даже должны снять фильм – о том, как форвард сумел за несколько лет пройти путь из пятого дивизиона до звания чемпиона Англии и сыграть на Евро-2016.

Но не меньшее восхищение вызывал и Клаудио Раньери, ставший творцом невероятного успеха Лис. На самом деле, об итальянце тоже можно снять прекрасный фильм – о том, как человек, всю жизнь останавливавшийся где-то рядом с вершиной, наконец достиг желанного пика в тот момент, когда этого не ожидал вообще никто.

В фильмах/сказках обычно на этом все и заканчивается – великий триумф, а дальше – титры или "и жили они долго и счастливо". Но это жизнь и здесь должно было быть продолжение. Еще в мае прошлого года Клаудио переживал, как бы Лестер не вылетел, и его прогноз, увы, стремительно начал сбываться.

Много говорится о том, что сказка закончилась. Но ведь на самом деле, карета превратилась в тыкву уже очень давно. Наиболее высокое место, которое Лисы занимали по ходу чемпионата – 9-е, по итогам третьего игрового дня (которое уже через тур сменилось на 16). Чемпионский сезон, по сути, вспомнился лишь однажды – в 15 туре Лестер обыграл Ман Сити 4:2, причем по ходу матча выигрывал 3:0.

Да, команда вышла из группы в Лиге чемпионов, хотя играла в ней впервые в истории. Но попробуйте представить, а на каком месте в АПЛ были бы Копенгаген и Брюгге? Разве что Порту мог достойно выступать в Премьер-лиге, да и то, вряд ли Драконы составили бы конкуренцию топ-6.

Увы, тот великолепный командный дух, который так завораживал в Лестер в прошлой кампании, в нынешнем сезоне куда-то пропал. Тут можно вспомнить Леонардо Ульоа, который позволил себе прямым текстом заявить, что Раньери его предал, и постоянные сообщения СМИ о том, что игроки недовольны Клаудио. Кстати, не самый последний в этом мире источник The Times сообщает, что именно просьба футболистов стала причиной увольнения итальянца.

И еще ладно, если бы Лестер мог списать свои неудачи на какое-то дьявольское невезение – но о чем может идти речь, если все лидеры команды (кроме Каспера Шмайхеля) стали играть на голову хуже? Где слухи о Варди и Арсенале? Где разговоры о Марезе в Барселоне? Вместо этого мы то и дело слышим, как плохи стали Уэс Морган и Роберт Хут, которые в прошлом сезоне были чуть ли не образцами надежности.

Как можно увольнять человека, который сделал из аутсайдера чемпиона страны? Тут следует вспомнить, что этот же клуб, в свое время отправил в отставку Найджела Пирсона. Человека, который спас Лестер от вылета в позапрошлом сезоне. Тогда команда после 30 туров занимала 20-е место в АПЛ, но в последних 8 играх сумела добыть 7 побед! Но во время межсезонья сын Пирсона, игравший за Лестера, попал в секс-скандал, что стоило работы в клубе и его отцу – так утверждает ВВС.

Раньери не дали сыграть ответный поединок против Севильи в Лиге чемпионов. И правда, итальянца лишили возможности все скрасить гипотетической победой над испанцами. На бумаге шансы Лестера и правда выглядят неплохо – достаточно выиграть дома лишь 1:0. Но если посмотреть матч с Севильей, то Лисам очень повезло (спасибо, Шмайхель!), что матч закончился 1:2 – ведь 3:0 были бы куда логичнее.

Клаудио Раньери – отличный человек, который вызывает неподдельную симпатию. Но, к сожалению, "хороший парень – не профессия". Боссы Лестера вынуждены были отбросить в сторону все сантименты и взглянуть на суровую действительность: в 2017 году команда все еще не забивала в Премьер-лиге (6 матчей, между прочим), опустилась на 17-е место в АПЛ, вылетела из Кубка Англии от Миллуолла из 3-го дивизиона и безвольно уступила Севилье в ЛЧ.

Какими бы огромными ни были заслуги Раньери перед Лестером, но они остались в прошлом. А жить прошлым при угрозе катастрофы (вылета из АПЛ) – роскошь непозволительная. Ни один человек не может быть превыше клуба, поэтому расставание с Клаудио выглядит вполне логичным.

Увольнения случаются даже с величайшими тренерами, к которым после прошлого сезона можно относить и Клаудио. Карло Анчелотти уволили из Реала в следующем сезоне после завоевания долгожданной Лиги чемпионов, Жозе Моуриньо был изгнан из Челси на следующий сезон после чемпионства и список можно продолжать еще долго.

Как бы там ни было, Клаудио Раньери больше не тренер Лестера. Такое решение, к слову, не худший вариант для итальянца: вместо все чаще появлявшихся насмешек он заполучил поддержку со всего мира. Вылет из Премьер-лиги был бы слишком жестокой насмешкой судьбы над Клаудио. А так он уходит человеком, подарившим чемпионство Лестеру, человеком, сотворившим одно из величайших чудес в истории футбола и человеком, показавшим, что труд всегда в конце концов будет вознагражден.