Состоялись 6 поединков 26-го тура английской Премьер-лиги.
Челси, GEtty images
25 февраля 2017, 21:42
Челси – Суонси 3:1
Голы: Сеск, 19, Педро, 72, Диего Коста – Льоренте, 45+2.
Кристал Пэлас – Миддлсбро 1:0
Гол: ван Аанхолт, 34
Эвертон – Сандерленд 2:0
Голы: Гейе, 40, Лукаку, 80.
Халл – Бернли 1:1
Голы: Хаддлстоун, 72 (с пенальти) – Кин, 76.
Удаление: Барнс (Бернли), 90+2
Вест Бромвич – Борнмут 2:1
Голы: Доусон, 10, Маколи, 21 – Кинг, 5.
Уотфорд – Вест Хэм 1:1
Голы: Дини, 3 – Айю, 73.
Удаление: Антонио (Вест Хэм), 86.