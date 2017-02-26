Англия

Моуриньо пообещал несколько хороших приобретений летом

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал о своих планах на ближайшее трансферное окно.

Жозе Моуриньо, Football.ua

"Мы не использовали трансферное окно для подписания новых игроков в зимний период, очевидно, что мы используем такую возможность летом" — приводит слова наставника Sky Sports.



"Если брать во внимание наш сегодняшний состав, и те трудности, с которыми нам пришлось столкнуться по ходу нынешнего сезона, считаю, что Манчестер проявил себе более, чем достойно".



"Думаю, в июле мы приобретем двух или трех футболистов, которые помогут нам выйти на новый уровень".



Напомним, что летом прошлого года Манчестер Юнайтед потратил более 150 миллионов фунтов на усиление своего состава.