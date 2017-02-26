"Мы не использовали трансферное окно для подписания новых игроков в зимний период, очевидно, что мы используем такую возможность летом" — приводит слова наставника Sky Sports.

"Если брать во внимание наш сегодняшний состав, и те трудности, с которыми нам пришлось столкнуться по ходу нынешнего сезона, считаю, что Манчестер проявил себе более, чем достойно".

"Думаю, в июле мы приобретем двух или трех футболистов, которые помогут нам выйти на новый уровень".

Напомним, что летом прошлого года Манчестер Юнайтед  потратил более 150 миллионов фунтов на усиление своего состава. 