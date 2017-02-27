Англия

22:00, Лестер, Кинг Пауэр, Главный судья — Ли Мэйсон.

В понедельник вечером в рамках 26 тура английской Премьер-лиги Лисы примут Ливерпуль. Красные станут первым соперником для Лестера, который пережил увольнение главного тренера.

Для чемпиона Англии сейчас тяжелые времена. Учитывая, что имя нового менеджера еще неизвестно, Лисы явно будут играть по тем же схемам, что и при Раньери. При этом, отсутствие итальянца может раскрепостить футболистов. Возможно, именно это и нужно сейчас команде. Лестер не может выиграть в чемпионате уже в шести турах кряду, в пяти последних из которых команда проиграла. На протяжении этого периода Лисы не забили в ворота соперников ни одного гола.

Отступать некуда — нужно начинать набирать очки вне зависимости от статуса команд. В понедельник на Кинг Пауэр пожалует Ливерпуль и Лестеру нужно цепляться хотя бы за ничью. К приему мерсисайдцев команду готовит Крэйг Шекспир — помощник Клаудио Раньери.

В отличие от Лестера, Ливерпуль Юргена Клоппа претендует на самые высокие места в АПЛ. До зимнего перерыва (до boxing day) подопечные Клоппа боролись за чемпионство, но в последнее время немного расслабились и сдали позиции. Сейчас Красные занимают пятую строчку. Мерсисайд делает ставку на попадание в Лигу Чемпионов, так что в игре с Лестером нужны три очка.

Ливерпуль прервал свою неудачную серию в последнем туре в матче против Тоттенхэма. Команда Клоппа показала отличный футбол, быстро забили дважды и доминировали по ходу матча, хоть результат и остался неизменным.

Интересные факты о матче

Ливерпуль в семи последних матчах на выезде одержал только два победы.

Лестер проиграл в чемпионате пять матчей подряд.

Лестер обыгрывал Ливерпуль дома в двух из пяти последних матчей.

Травмированные и дисквалифицированные

Ливерпуль: Марко Груйич (под вопросом), Данни Ингз (травма)

Ориентировочные составы

Лестер: Шмайхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Ндиди, Дринквотер, Марез, Оказаки, Слимани, Варди.



Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Лаллана, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Коутиньо, Фирмино.

Слова

И. о. главного тренера Лестера Крейг Шекспир:

"Было бы отлично повторить тот подвиг. Тогда все нас списали со счетов, а сейчас мы еще котируемся. У Лестера достаточно матчей, чтобы избежать вылета, и мы намерены побеждать, чтобы это сделать. У нас собраны достаточно квалифицированные игроки, которым по силам вернуться на путь побед"

Голкипер Ливерпуля Симон Миньоле:

"Когда я появился в Ливерпуле, он был более зависимым от отдельных игроков. Луис Суарес и Даниэль Старридж забивали все голы, Стивен Джеррард еще играл. А сейчас опасность исходит от силы и единства команды. Мы все вместе прессингуем и можем положиться друг на друга в защите, а не надеемся, что кто-то на другом конце поля забьет гол за нас. Сейчас Ливерпуль остановить сложнее, чем во времена Суареса. Тогда у вас был шанс против Ливерпуля, если удастся остановить Суареса, а сейчас же придется иметь дело со всей командой. Я думаю, это гораздо сложнее"