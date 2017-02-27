Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг прокомментировал победу в финале Кубка английской лиги.

"С таким тренером, и с таким финишером, как Златан, нет ничего невозможного. Ибра — главный игрок в команде, он наше сердце. Нам повезло иметь в составе такого футболиста", — цитирует Смоллинга Sky Sports.

"Было обидно пропустить перед самым перерывом, этот мяч придал сопернику сил. Во втором тайме было видно, что игроки устали, но потом у Златана возник момент, а он не привык разбрасываться такими шансами", — добавил защитник МЮ.

Манкунианцы в финальном поединке Кубка английской лиги одолели Саутгемптон со счетом 3:2. Дублем в этом поединке отметился форвард МЮ Златан Ибрахимович. Именно шведский футболист принес команде победу, забив гол на 87-й минуте встречи.