Англия

Исполняющий обязанности главного тренера Лестера Крейг Шекспир поделился своими впечатлениями после поединка с Ливерпулем (3:1).

Вчера Лестер в родных стенах без особых проблем обыграл Ливерпуль — 3:1.

"На разминке по глазам футболистов было видно, что они готовы сражаться. Лестеру нужно было ответить критикам. Мы вели игру, а в первые 10-15 минут показывали просто превосходный футбол", — сказал Шекспир после матча.

"До конца не знал, что нас ожидает. У Варди получился отличный вечер. Говорил ему, чтобы он как можно чаще угрожал воротам соперника. Это всего лишь один матч, но старт положен. Хочу отдать должное нашим болельщикам. Понятно, что они переживали из-за результатов команды, но они были великолепны".

"Я никогда не сомневался в профессионализме наших футболистов. Видел на тренировках, что они очень тяжело переживают критику, но она только делает их злее. Футболисты понимают, что они в ответе за последние результаты".

"Должны ориентироваться на поединок с Ливерпулем, хотя это всего-навсего один матч. Перед игрой я просил игроков не забывать, на что они способны. Моей задачей было подготовить команду к поединку с Ливерпулем, и я добился этого".

"Посмотрим, что произойдет дальше. Слишком рано говорить об этом, но думаю, что клуб обратится ко мне, если в команде будут положительные изменения".