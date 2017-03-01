Англия

Будущее Старриджа в Ливерпуле очень туманно

Нападающий Ливерпуля Даниэль Старридж вероятно покинет команду в ближайшее трансферное окно.

Даниэль Старридж, Football.ua

Долгосрочные перспективы англичанина в Ливерпуле являются весьма мрачными. В этом сезона Старридж лишь пять раз выходил в стартовом составе Мерсисайдцев, а в общей сложности провел 14 игр в Чемпионате Англии.



27-летнему форварду осталось чуть более двух лет по контракту, но Клопп признал, что будущее Даниэля в команде будет ясно после окончания сезона.



"Я понятия не имею, что произойдет летом. Это касается не только Старриджа, но и многих игроков", — сказал Клопп.



"Мы должны помочь Даниэлю вернуться к своей лучшей форме и хорошо закончить этот сезон, насколько это возможно. А потом мы будем принимать решения относительно Старриджа или других игроков команды".



Помимо Старриджа, среди претендентов на то, чтобы покинуть Энфилд называются : Лукас Лейва, Альберто Морено и Эмре Джан.



В этом сезоне Даниэль провел 21 матч во всех турнирах за Ливерпуль, в которых отметился шестью забитыми голами и тремя ассистами.