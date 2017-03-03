Англия

Поскольку тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино может летом отправиться в Барселону, руководство Шпор уже подыскивает ему замену.

Поскольку наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино является одним из главных претендентов на роль преемника Луиса Энрике в Барселоне, Шпоры приступили к поиску нового тренера.

По информации Gazzetta dello Sport, первой (и главной) кандидатурой, которую рассматривает руководство лондонского клуба, является наставник Ромы Лучано Спаллетти. И причина этого не в том, что срок действия контракта Спаллетти с Волками заканчивается этим летом, но и в том, что его тренерская философия полностью совпадает с теми принципами, которые приветствуют боссы Тоттенхэма.

В связи с этими обстоятельствами в Италии уже начинают обсуждать кандидатуру нового рулевого Ромы. Среди главных претендентов наставники Аталанты — Джанпьеро Гасперини, Сассуоло — Эусебио Ди Франческо и Сампдории — Марко Джампаоло.