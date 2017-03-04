Англия

Менеджер Красных Юрген Клопп поделился мнением о предстоящей трансферной кампании.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что клуб летом ждут новые приобретения.

"Мы все еще должны сделать правильные трансферы. На высшем уровне без этого никуда. Если показываешь футбол высокого класса, никто даже не заикнется о трансферах, но если у команды проблемы, каждый будет спрашивать об усилении состава. Такова ситуация, в которой мы находимся, и мы уже работаем над этим. Летом Ливерпуль будет тратить деньги на новых игроков", — цитирует Клоппа Goal.

"Сколько будет новичков? Несколько", — добавил немецкий специалист.

На данный момент Ливерпуль занимает 5-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, но будет иметь возможность вернуться в четверку, если в субботу обыграет Арсенал на Анфилде.