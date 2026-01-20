ВІВТОРОК, 20 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

Команда, яка восени радувала вболівальників виграшем Ліги Європи, зараз переживає глибоку кризу в чемпіонаті Англії. Єврокубки залишаються чи не єдиним шансом врятувати сезон, і в цьому турнірі у "шпор" все ще є надія. Вони йдуть на цю гру після прикрої домашньої поразки від Вест Гем Юнайтед, яка стала третьою поспіль. Однак є позитивний сигнал: у трьох домашніх матчах Ліги чемпіонів цього сезону Тоттенгем одержав три перемоги, не пропустивши жодного м'яча. Проблема в тому, що остання перемога на власному полі в будь-якому турнірі датується ще минулим роком, а список травмованих гравців нагадує справжній лазарет.

Склад Тоттенгема розріджений до крайності. Через перебір жовтих карток пропустить матч ключовий захисник Міккі ван де Вен, а ветеран Бен Девіс був винесений з поля на ношах минулого туру АПЛ — його стан потребує додаткового обстеження. Список травмованих (Деян Кулусевські, Джеймс Меддісон, Родріго Бентанкур, Мохаммед Кудус, Рішарлісон) дійсно вражає, але є єдина хороша новина — повернення в заявку захисника Дансо та півзахисника Бергвалля.

Ніко Ковач, на відміну від свого колеги, може дихати вільно — його позиції в Дортмунді ніщо не загрожує. Команда впевнено йде другою у Бундеслізі і в останніх семи матчах у всіх турнірах не знає поразок. Хоча в єврокубках у німців є проблеми на виїзді: вони вже пропустили 10 м'ячів у трьох гостьових іграх. Історична статистика також не на боці Боруссії: у восьми останніх візитах до Англії в єврокубках вони зазнали сім поразок, а в чотирьох очних зустрічах з Тоттенгемом у Лізі чемпіонів — програли всі чотири, зокрема 0:4 за сумою двох матчів у 1/8 фіналу сезону-2018/19.

Дортмундський лазарет не такий переповнений. Відсутніми залишаються захисник Аарон Ансельміно та півзахисник Марсель Забітцер, а статус готовності Бенсебаїні залишається під питанням. Головна дилема для Ковача — вибір центрального нападника між досвідченим Серу Гірассі та орендованим Фабіу Сілвою. Останній виглядав переконливо в останніх турах і, швидше за все, отримає перевагу.