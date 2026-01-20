Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 20 січня та розпочнеться о 22:00.
У сьомому турі основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА Тоттенгем прийме Боруссію Дортмунд у матчі, який може суттєво вплинути на розподіл місць поблизу зони прямого виходу до 1/8 фіналу. Англійський та німецький клуби є сусідами в таблиці, маючи однакову кількість очок, тож протистояння в Лондоні обіцяє бути принциповим і напруженим.
ТОТТЕНГЕМ — БОРУССІЯ ДОРТМУНД
ВІВТОРОК, 20 СІЧНЯ, 22:00 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO
Команда, яка восени радувала вболівальників виграшем Ліги Європи, зараз переживає глибоку кризу в чемпіонаті Англії. Єврокубки залишаються чи не єдиним шансом врятувати сезон, і в цьому турнірі у "шпор" все ще є надія. Вони йдуть на цю гру після прикрої домашньої поразки від Вест Гем Юнайтед, яка стала третьою поспіль. Однак є позитивний сигнал: у трьох домашніх матчах Ліги чемпіонів цього сезону Тоттенгем одержав три перемоги, не пропустивши жодного м'яча. Проблема в тому, що остання перемога на власному полі в будь-якому турнірі датується ще минулим роком, а список травмованих гравців нагадує справжній лазарет.
Склад Тоттенгема розріджений до крайності. Через перебір жовтих карток пропустить матч ключовий захисник Міккі ван де Вен, а ветеран Бен Девіс був винесений з поля на ношах минулого туру АПЛ — його стан потребує додаткового обстеження. Список травмованих (Деян Кулусевські, Джеймс Меддісон, Родріго Бентанкур, Мохаммед Кудус, Рішарлісон) дійсно вражає, але є єдина хороша новина — повернення в заявку захисника Дансо та півзахисника Бергвалля.
Ніко Ковач, на відміну від свого колеги, може дихати вільно — його позиції в Дортмунді ніщо не загрожує. Команда впевнено йде другою у Бундеслізі і в останніх семи матчах у всіх турнірах не знає поразок. Хоча в єврокубках у німців є проблеми на виїзді: вони вже пропустили 10 м'ячів у трьох гостьових іграх. Історична статистика також не на боці Боруссії: у восьми останніх візитах до Англії в єврокубках вони зазнали сім поразок, а в чотирьох очних зустрічах з Тоттенгемом у Лізі чемпіонів — програли всі чотири, зокрема 0:4 за сумою двох матчів у 1/8 фіналу сезону-2018/19.
Дортмундський лазарет не такий переповнений. Відсутніми залишаються захисник Аарон Ансельміно та півзахисник Марсель Забітцер, а статус готовності Бенсебаїні залишається під питанням. Головна дилема для Ковача — вибір центрального нападника між досвідченим Серу Гірассі та орендованим Фабіу Сілвою. Останній виглядав переконливо в останніх турах і, швидше за все, отримає перевагу.
За версією betking, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Ніко Ковача. Так, на перемогу Дортмунда в основний час пропонується коефіцієнт 2.50, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 2.83. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.50.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, Спенс — Грей, Бергвалль — Одобер, Сімонс, Тель — Коло Муані
БОРУССІЯ ДОРТМУНД : Кобель — Джан, Антон, Шлоттербек — Рюерсон, Беллінгем, Нмеча, Свенссон — Адеємі, Брандт — Фабіу Сілва
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:2
