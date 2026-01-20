Інше

Дискваліфікації можуть торкнутися навіть матчів чемпіонату світу 2026 року.

Збірна Сенегалу, яка здобула перемогу у фіналі Кубка африканських націй у матчі проти Марокко, може зіткнутися з серйозними дисциплінарними наслідками через події, що сталися під час вирішального поєдинку. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, під загрозою тривалих дискваліфікацій перебувають головний тренер команди Папе Буна Тіав, а також кілька гравців національної збірної. Можливі санкції здатні поширитися і на матчі чемпіонату світу 2026 року, старт якого запланований на червень. Нагадаємо, сенегальська команда має розпочати турнір поєдинками проти Франції та Норвегії в Нью-Йорку.

Поведінку сенегальської збірної різко розкритикували як у ФІФА, так і в Конфедерації африканського футболу. Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив, що під час фіналу були зафіксовані неприйнятні сцени як на полі, так і на трибунах. Він підкреслив, що насильству та зневазі до рішень арбітрів немає місця у футболі, а команди зобов’язані змагатися виключно в межах правил, оскільки будь-які відхилення підривають саму суть гри.

Причиною інциденту стали суддівські рішення наприкінці матчу. Арбітр скасував гол Ісмаїли Сарра після суперечливого епізоду, а згодом призначив пенальті на користь Марокко, що викликало різке невдоволення сенегальської сторони. На знак протесту команда разом із тренерським штабом тимчасово залишила поле, через що фінал був перерваний на тривалий час.