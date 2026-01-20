Італія

Міланський клуб випередив Зальцбург у боротьбі за перспективного хорватського захисника Леона Якировича.

Міланський Інтер близький до завершення трансферу молодого хорватського захисника Леона Якировича, який переходить до клубу із загребського Динамо. Про домовленість між сторонами повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, фінансові умови угоди передбачають фіксовану виплату в розмірі 2,5 мільйона євро, а також додаткові бонуси, які можуть сягнути ще 2 мільйонів євро. Окремим пунктом контракту Динамо Загреб забезпечило собі відсоток від можливого майбутнього трансферу футболіста.

Вже найближчими днями 18-річний центрбек прибуде до Мілана для проходження медичного огляду та підписання контракту. Першим етапом його кар’єри в Італії стане виступ за команду Інтера U23. У трансферній гонці за Якировича нерадзуррі змогли випередити австрійський Зальцбург.

На дорослому рівні Якирович провів чотири матчі за основну команду Динамо Загреб, зокрема дебютував у Лізі чемпіонів у поєдинку проти Мілана. Також захисник має досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні Хорватії, у складі яких зіграв 18 матчів.