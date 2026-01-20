Ліга чемпіонів

Ще одна втрата для команди Ганса-Дітера Фліка перед матчем Ліги чемпіонів.

Нападник Барселони Ферран Торрес не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі через травму. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, 25-річний іспанець має проблеми з підколінним сухожиллем, через що він залишився в Іспанії і не полетів разом з командою на єврокубковий матч. Він отримав пошкодження у матчі Ла Ліги проти Реал Сосьєдад (1:2).

Також додамо, що майбутню гру пропустить вінгер Ламін Ямаль, який відбуває дискваліфікацію через перебір жовтих карток.

Нинішнього сезону Торрес провів 27 матчів, у яких забив 15 голів та віддав одну гольову передачу.

Матч Славія Прага – Барселона відбудеться завтра, 21 січня, о 22:00 за Києвом.