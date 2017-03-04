Менеджер Пенсионеров Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче с Вест Хэмом.
Антонио Конте, Getty Images
04 марта 2017, 12:01
Главный тренер Челси Антонио Конте опасается нападающего Вест Хэма Энди Кэрролла.
"Кэрролл является очень хорошим футболистом. Он очень силен физически. Челси нужно действовать предельно внимательно против Кэрролла. Нужно быть внимательными и по отношению ко всем остальным футболистам Вест Хэма.
Постараемся найти решение, как лишить соперника главных козырей. При этом важно сыграть в свой футбол, по своей философии", — цитирует Конте Squawka.
Матч 27-го тура чемпионата Англии Челси и Вест Хэм Юнайтед состоится 6 марта.