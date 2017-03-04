Англия

Менеджер Пенсионеров Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче с Вест Хэмом.

Главный тренер Челси Антонио Конте опасается нападающего Вест Хэма Энди Кэрролла.

"Кэрролл является очень хорошим футболистом. Он очень силен физически. Челси нужно действовать предельно внимательно против Кэрролла. Нужно быть внимательными и по отношению ко всем остальным футболистам Вест Хэма.

Постараемся найти решение, как лишить соперника главных козырей. При этом важно сыграть в свой футбол, по своей философии", — цитирует Конте Squawka.

Матч 27-го тура чемпионата Англии Челси и Вест Хэм Юнайтед состоится 6 марта.