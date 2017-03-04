Главный тренер Челси Антонио Конте опасается нападающего Вест Хэма Энди Кэрролла.

"Кэрролл является очень хорошим футболистом. Он очень силен физически. Челси нужно действовать предельно внимательно против Кэрролла. Нужно быть внимательными и по отношению ко всем остальным футболистам Вест Хэма.

Постараемся найти решение, как лишить соперника главных козырей. При этом важно сыграть в свой футбол, по своей философии", — цитирует Конте Squawka.

Матч 27-го тура чемпионата Англии Челси и Вест Хэм Юнайтед состоится 6 марта.