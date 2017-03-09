Англия

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала Борнмут на 35 тысяч фунтов стерлингов.

В прошлом месяце Борнмуту были выдвинуты обвинения в нарушении регламента, касающегося точности информации о местонахождении игроков своей команды.

В заявлении FA говорится:"После слушания независимой комиссии по регулированию, Борнмут был оштрафован на 35 тысяч фунтов стерлингов и был предупрежден о своем будущем поведении после признания нарушения Правил FA по антидопинговому надзору. Клубу было предъявлено обвинение в неспособности обеспечить точную информации о местонахождении игроков клуба, что противоречит правилу 14 (d)".

Напомним, что ранее штраф за тоже нарушение правил получил Манчестер Сити.