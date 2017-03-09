Англия

Защитник Тоттенхэма Бен Дэвис подписал новое соглашение со своим клубом.

23-летний валлиец присоединился к лондонской команде в 2014 году, и с тех пор успел сыграть за команду 68 матчей во всех турнирах.

Сейчас, как сообщает официальный сайт Тоттенхэма, Дэвис продлил свой контракт с командой. Новое соглашение рассчитано до 2021 года.

"Это фантастический клуб и сейчас вы можете наблюдать за тем, как он становится лучше", — сказал защитник.

"Если бы мне кто-то сказал об этом в начале моей карьеры, я бы, наверное, был в шоке. Я бы не поверил в это".

В этом сезоне за Шпор Дэвис сыграл 22 матча во всех соревнованиях, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.