Англия

Нападающий Вилфрид Бони разочарован своим положением в Сток Сити.

28-летний нападающий сборной Кот-д'Ивуара Вилфрид Бони, принадлежащий Манчестер Сити, недоволен своим положением в Стоке, куда он был отдан в аренду.

"Я хочу знать, почему я не играю. Это сводит меня с ума. Люди говорят, что все хорошо, но это не так, Я спросил тренера – почему я не выхожу на поле? Он сказал, что я хорошо работаю, ему нравится мое отношение к делу, но я почему-то не получаю игровой практики.

Последний раз тренер сказал, что мне нужно быть терпеливым. Терпеть что? Я не играю, а для этого нет причины. Жалею ли я, что перешел в Сток Сити? Да, конечно. Иногда я удивляюсь и задаюсь вопросом, зачем я сюда приехал", — цитирует Бони Mirror.

Ивуариец сыграл 10 матчах АПЛ, но последний раз выходил на поле 27 декабря 2016 года.

В январе 2015 года Бони, блиставший в Суонси, был приобретен Манчестер Сити за 28 миллионов фунтов, но так и не смог пробиться в основу Горожан (36 матчей, 6 голов в Премьер-лиге),