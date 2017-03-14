Англия

Руководство Ливерпуля просматривает футболистов на случай ухода Филиппе Коутиньо.

Лидер Ливерпуля Филиппе Коутиньо показывает футбол высокого уровня и находится на прицеле у многих топ-клубов. Руководство мерсисайдцев не хотело бы расставаться с бразильцем, но уже просматривает возможные кандидатуры на подмену.

Одним из кандидатов является 19-летний полузащитник Марселя Максим Лопес. Ливерпуль уже вышел на контакт с игроком и даже подключил Стивена Джеррарда, чтобы ускорить процесс переговоров.

"Они проявляют мне интерес. Я даже встретился со Стивеном Джеррардом после игры", — сказал Лопес.

"Он сказал мне: Через пять лет ты займешь место Коутиньо. Я бы хотел перейти в Ливерпуль, но и в Марселе мне хорошо. В моем возрасте тяжело решиться на такой трансфер и расставание с семьей будет непростым", — считает молодой игрок.

"Я знаю, что у них около 30 молодых футболистов, не говоря о юниорах. Я должен быть психологически готов к такому трансферу".

В текущем сезоне Лопес сыграл 26 матчей, забил 1 гол и отдал 7 голевых передач.