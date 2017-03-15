Англия

Тренер Молотобойцев заинтересован в услугах испанского нападающего Арсенала Лукаса Переса.

Менеджер Вест Хэма Славен Билич хочет выкупит у Арсенала форварда Лукаса Переса. Об этом сообщает The Times.

Камнем преткновения к совершению сделки может стать цена запрашиваемая Канонирами — более 30 миллионов евро.

Контракт Лукаса Переса с Арсеналом стекает летом 2020 года, испанца купили у Депортиво летом 2016 года за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Лукас Перес сыграл за команду Венгера 11 матчей и забил один мяч.