Англия

Главный тренер Сток Сити Марк Хьюз недоволен не самым джентльменским стилем игры форварда Челси Диего Косты.

Сток в 29-м туре АПЛ уступил на домашней арене Челси 1:2. Нападающий лондонцев Диего Коста в этом матче отметился желтой карточкой на 17-й минуте – испанец слишком бурно реагировал на фол со стороны Бруно Мартинса Инди. Также на протяжении поединка Коста успел сцепиться с Райаном Шоукроссом и Филом Бардсли.

"Диего Коста – адепт темных искусств, все в мире футбола это знают", — заявил Хьюз.

"Коста рисует фолы, пытается извлечь максимум из любого контакта, пусть даже там и не было нарушения".

"Наши игроки не охотились за Костой – это он охотился за нашими игроками".

В нынешнем сезоне Диего Коста забил 17 голов и сделал 5 результативных передач в 26 матчах АПЛ, но при этом отметился 6 желтыми карточками.