Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер намерен летом устроить серьезную перестройку в команде.

Контракты лидеров Арсенала, хавбека Месута Озила и нападающего Алексиса Санчеса, истекают в конце следующего сезона. Пока что оба игрока не продлили соглашения с клубом. По информации СМИ, проблемой является то, что у футболистов слишком высокие запросы по зарплате.

Также неясным остается и вопрос с будущим Арсена Венгера, чей контракт действует до лета. Предполагается, что француз все-таки решил остаться в клубе.

The Times сообщает, что Венгер желает летом продать и Алексиса Санчеса, и Месута Озила. Вырученные средства пойдут на покупку новых игроков.

После 27 туров Арсенал занимает 6-е место в Премьер-лиге.