Англия

Шпоры получили разрешение провести 27 домашних матчей на 90-тысячном Уэмбли.

У Тоттенхэма, которому стал тесен родной Уайт Харт Лейн, возникли серьезные сомнения относительно готовности строящегося нового 61-тысячного стадиона к началу сезона-2018/19. Поэтому Шпоры в срочном порядке начали искать себе домашнюю арену.

Вариант с Уэмбли напрашивался сам собой, ведь на главном стадионе Англии Тоттенхэм уже проводил свои домашние матче в нынешнем еврокубковом сезоне. Однако проблема заключалась в том, что руководство национального спорткомплекса было готово предоставить в распоряжение Шпор арену на домашние матчи всех соревнований только при условии, что для болельщиков будут открыты трибуны лишь нижнего яруса — то есть вместимость Уэмбли сокращалась бы с 90 тысяч до 50 835.

Однако такой вариант не устраивал одного из лидеров Премьер-лиги. Ведь атмосфера полупустого стадиона не сравнится с заполненным под завязку трибунами.

В конце концов, после дебатов, продолжавшихся, по информации The Guardian, 3 часа 34 минуты, пятью голосами против одного правление Уэмбли приняло решение в пользу Тоттенхэма.

Таким образом, следующий сезон пройдет по нынешней схеме: в Премьер-лиге Шпоры принимают соперников на Уайт Харт Лейн, а в еврокубках — на Уэмбли, а в сезоне-2018/19 Тоттенхэм проведет на главной арене страны все матчи во всех турнирах. Однако если их окажется больше, чем 27, то начиная с 28-го клуб будет использовать только нижний ярус — то есть сможет заручиться поддержкой 50 835 фанов.